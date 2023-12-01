Белоруссия рассчитывает на поддержку Африканского союза в продвижении в Африку

Глава белорусского государства Александр Лукашенко отметил, что республика давно сотрудничает со странами Северной Африки, например, с Египтом, в настоящее время развиваются отношения с южными государствами, в том числе с Зимбабве, выстраивается взаимодействие с Экваториальной Гвинеей

МИНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Белоруссия крайне заинтересована в сотрудничестве с Африканским союзом для продвижения экспорта на Африканский континент. Об этом заявил глава белорусского государства Александр Лукашенко на переговорах с президентом Союза Коморских островов, председателем Африканского союза Азали Ассумани на полях Всемирного саммита ООН по борьбе с изменением климата.

"Мы были бы очень рады, если бы вы способствовали движению высокотехнологичной Беларуси в Африканский континент. Если это не противоречит вашей политике, я бы просил вашей поддержки", - сказал Лукашенко, его слова приводит агентство БелТА.

Лукашенко отметил, что направил ранее соответствующее письмо. "Благодарю вас за эту встречу. Так судьба распорядилась, что нам пришлось "атаковать" саммит вместе - один за другим, - сказал президент - Вы знаете, я направил вам соответствующее письмо, мы крайне заинтересованы в сотрудничестве с Африканским союзом".

Он отметил, что Белоруссия давно сотрудничает со странами Северной Африки, например, с Египтом, в настоящее время развиваются отношения с южными государствами, в том числе с Зимбабве, выстраивается взаимодействие с Экваториальной Гвинеей.

Ранее власти заявляли, что в 2024 году планируют в 2,5 раза нарастить экспорт в страны Африки за счет увеличения поставок продовольственных товаров, машин, оборудования, продукции химической промышленности.