Минобороны Турции сообщило об уничтожении убежища и укрытия РПК на севере Ирака

По данным ведомства, удары наносились по целям террористов в районах Гара, Метина, Хакурк и Кандиль

СТАМБУЛ, 1 декабря. /ТАСС/. ВВС Турции провели операцию на севере Ирака, в ходе которой было уничтожено 16 объектов Рабочей партии Курдистана (РПК, запрещена в Турции). Об этом сообщило турецкое Минобороны в соцсети X (ранее Twitter).

"Воздушная операция была проведена в 18:30 по местному времени (совпадает с московским - прим. ТАСС), удары наносились на севере Ирака по целям террористов в районах Гара, Метина, Хакурк и Кандиль. Ликвидировано 16 целей, в частности убежища, укрытия и склады, в которых, предположительно, находились ответственные представители РПК", - говорится в сообщении.

Турция считает РПК основной угрозой национальной безопасности. Турецкая армия периодически проводит на севере Ирака и Сирии операции против курдских боевиков и держит в регионе крупную группировку войск.