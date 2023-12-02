Блинкен заявил премьеру Ирака о необходимости преследования за атаки на базы США

Также госсекретарь США и Мухаммед ас-Судани обсудили гуманитарную ситуацию в секторе Газа

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил премьер-министру Ирака Мухаммеду ас-Судани о необходимости преследования ответственных за атаки на американские силы, размещенные на территории страны. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента.

"Госсекретарь призвал правительство Ирака выполнять обязательства по защите всех объектов, на которых размещаются военнослужащие США, а также преследовать ответственных за атаки на американских военнослужащих в Ираке", - отмечается в заявлении.

Как следует из документа, Блинкен также обсудил с ас-Судани конфликт в секторе Газа и "необходимость предотвращения его разрастания". Кроме того, он затронул гуманитарную ситуацию в секторе Газа и перспективы мирного урегулирования ситуации.

Как сообщил ранее телеканал Fox News со ссылкой на источник в Пентагоне, американские силы в Ираке и Сирии с 17 октября были атакованы 73 раза. На сирийской территории дислоцированы около 900 военнослужащих США, в Ираке - 2,5 тысячи. Ранее заместитель генерального секретаря ливанской шиитской организации "Хезболлах" Наим Касем заявил, что атаки на американские базы в Ираке и Сирии имеют крайне большое значение для прекращения израильской агрессии против сектора Газа.