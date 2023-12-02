Госдеп одобрил продажу Австралии тренировочного оборудования в рамках AUKUS на $2 млрд

В Управлении по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны США отметили, что это поможет в достижении целей внешней политики и национальной безопасности двух стран

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Госдеп одобрил продажу Австралии в рамках партнерства AUKUS тренировочного оборудования на сумму около $2 млрд. Об этом говорится в заявлении Управления по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны США.

"Госдепартамент принял решение одобрить продажу правительству Австралии тренировочного оборудования, связанного с деятельностью [альянса] AUKUS <...>, стоимость до $2 млрд", - говорится в заявлении, в котором также подчеркивается, что продажа будет способствовать достижению "целей внешней политики и национальной безопасности" двух стран.

"Австралия - один из наших ближайших, пользующихся наибольшим доверием и способных глобальных союзников <...>. Альянс США и Австралии имеет решающее значение для национальных интересов США", - указывается в документе.

Для осуществления всех планов по продаже тренировочного оборудования будут назначены около 70 представителей правительства и подрядчиков на три года.

США сформировали в 2021 году альянс AUKUS с Австралией и Великобританией. Это партнерство предусматривает, в частности, строительство для Канберры атомных подводных лодок и проведение целого ряда других совместных военных разработок. Белый дом допускал, что этот блок может быть в перспективе расширен за счет партнеров США в Европе и Азии.