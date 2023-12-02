Папа Римский предложил перенаправить военные расходы на фонд борьбы с голодом

Понтифик заверил в полной поддержке католической церкви и обязательств "по просвещению и воспитанию" для развития "общего чувства ответственности" за "общий дом"

ДУБАЙ, 2 декабря. /ТАСС/. Папа Римский Франциск предложил направить средства, задействованные в военной промышленности, на создание международного фонда по борьбе с голодом и тратить их на обеспечение устойчивого развития. Об этом говорится в речи понтифика, которая была подготовлена для его личного выступления на Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-28).

В связи с состоянием здоровья Папа Римский Франциск не смог посетить конференцию, и его речь произнес государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, возглавивший делегацию Святого престола. "Сколько энергии тратит человечество в стольких войнах, которые вспыхнули по всему миру: в Израиле и Палестине, на Украине, многих других местах. Конфликты не решают проблемы, а ведут к их увеличению! Сколько ресурсов тратится на вооружение, которое разрушает наш общий дом. Предлагаю на деньги, которые тратятся на военные цели, создать международный фонд по искоренению голода и проекты устойчивого развития в бедных странах, которые страдают от изменений климата", - говорится в тексте выступления.

"Климатические изменения указывают на необходимость изменения политики. Надо выходить из логики национализма, схем прошлого. Примем альтернативную модель, которая допускает экологическое сосуществование, потому что не может быть настоящих изменений без изменений на культурном уровне", - процитировал понтифик свой последний труд - апостольское увещевание Laudate Deum ("Славьте Бога"), посвященное проблемам экологии и глобальным угрозам. Оно стало продолжением его "экологической" энциклики Laudato si’ ("Хвала Тебе").

Франциск заверил в полной поддержке католической церкви и обязательств "по просвещению и воспитанию" для развития "общего чувства ответственности" за "общий дом".