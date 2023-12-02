Премьер-министр Греции заявил о сокращении вредных выбросов в атмосферу на 43% с 2005 года

Кириакос Мицотакис также отметил, что в стране "беспрецедентным образом" ремонтируются жилые дома и офисные помещения для повышения эффективности использования энергии

ДУБАЙ, 2 декабря. /ТАСС/. Греция с 2005 года сократила вредные выбросы в атмосферу на 43% и все больше использует возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Об этом заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28).

"Изменение климата теперь очевидно, как и необходимость продвижения к экономике с нулевым загрязнением [атмосферы]", - сказал премьер. По его словам, "Греция демонстрирует эту экономику наилучшим образом".

"В течение нескольких недель мы пережили стихийные бедствия, самые сильные за год дожди и наводнения. Несмотря на катастрофы, вызванные изменением климата, появляется новая Греция. Мы уменьшили использование угля на 8%, наша экономика развивается быстрыми темпами, мы сократили вредные выбросы на 43% с 2005 года и все быстрее переходим на использование возобновляемых источников энергии", - сказал Мицотакис.

Он отметил, что у Греции одни из лучших показателей в этом плане среди стран ЕС. "По развитию ветроэнергетики Греция занимает 7-е место в мире. Ветровая и солнечная энергия покрывают половину потребностей страны в электроэнергии. Выгоды от перехода на ВИЭ очевидны", - подчеркнул премьер.

Говоря об инициативах греческого правительства, Мицотакис рассказал, что в стране "беспрецедентным образом" ремонтируются жилые дома и офисные помещения для повышения эффективности использования энергии. "Мы создаем цепочку мощностей для хранения электроэнергии для наших отраслей. Мы очень серьезно относимся к важной задаче по декарбонизации судоходства. Мы вскоре увеличим мощность наших прибрежных систем производства электроэнергии", - добавил Мицотакис.

"Мы должны инвестировать больше ресурсов, чтобы сократить разрыв в степени приспособления стран к изменениям климата. Европа должна сыграть здесь важную роль", - заключил глава правительства.