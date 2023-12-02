Премьер Италии заявила, что экологический переход должен быть свободен от идеологии

Джорджа Мелони также отметила, что "необходимо поддерживать окружающую среду так, чтобы это не компрометировало экономику и социальную сферу"

ДУБАЙ, 2 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, выступая на Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28), отметила, что экологический переход не должен подчиняться идеологии.

"Италия делает свой вклад в процесс декарбонизации, руководствуясь прагматичным подходом, свободным от радикализма, что необходимо для эффективности процесса. Необходимо поддерживать окружающую среду так, чтобы это не компрометировало экономику и социальную сферу. Экологический переход не должен становиться идеологией", - сказала она с международной трибуны.

Известно, что Италия на уровне ЕС возражает против некоторых установок, например, о полном отказе от использования двигателей внутреннего сгорания к 2030 году и переходу на электрические автомобили. В стране утверждают, что это негативным образом отразится на экономике.

Кроме того, накануне на сессии, посвященной продовольственной безопасности, Мелони высказалась против "синтетической лабораторной пищи", последствия для здоровья от которой до конца не изучены. В частности, она отметила, что такие продукты не могут стать решением для голодающих стран Африки. Она подчеркнула, что научные исследования необходимо направить на выработку устойчивых к изменениям климата культур и сельскохозяйственных технологий.

В Италии президент подписал одобренный парламентом указ о запрете производства, импорта и продажи синтетических продуктов, в частности, мяса. Как отмечается, данное решение может идти вразрез с директивами ЕС.