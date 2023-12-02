Премьер-министр Чехии призвал развивать атомную энергетику для сохранения окружающей среды

Петр Фиала отметил, что планете необходимо вступить в период приоритетного развития атомной энергетики, который, должен быть сравним с эпохой Возрождения, принесшей прогресс цивилизации

ДУБАЙ, 2 декабря. /ТАСС/. Развитие атомной энергетики необходимо для сохранения окружающей среды, так как атомные реакторы не производят вредных выбросов в атмосферу. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28).

"Атомная энергия является [экологически] чистой и надежной. Мы должны были бы [максимально] использовать выгоды от ее использования, - подчеркнул он. - Одним из [дешевых и эффективных] путей является развитие нового поколения [атомных] модульных реакторов".

Планете необходимо вступить в период приоритетного развития атомной энергетики, который, по его словам, должен быть сравним с эпохой Возрождения, принесшей прогресс цивилизации. Чехия поддержит декларацию о необходимости увеличить в три раза до 2050 года число действующих атомных реакторов.

Чехия, как сказал Фиала, готова до 2027 года предоставить $4 млн в международный фонд оказания помощи развивающимся странам для преодоления негативных последствий изменения климата

COP28 продлится до 12 декабря. В конференции принимают участие лидеры более 140 государств и свыше 70 тыс. делегатов из разных стран, включая представителей крупного бизнеса и неправительственных организаций, а также исследователей, экспертов и журналистов. Российскую делегацию возглавляет спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев.