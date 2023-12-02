Премьер Грузии заявил о выделении в 2023 году $500 млн на программы по улучшению климата

Ираклий Гарибашвили добавил, что Тбилиси поддерживает идею того, чтобы Европа стала территорией с нулевыми выбросами

ДУБАЙ, 2 декабря. /ТАСС/. Власти Грузии из государственного бюджета в 2023 году выделили $500 млн для сокращения негативного воздействия на климат. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили, выступая на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28).

"Из государственного бюджета Грузии в текущем году было выделено $500 млн для смягчения воздействия на климат и проведения соответствующих мер по адаптации. Более того, при развитии национальной инфраструктуры уже принимается во внимание использование низкого количества углерода. Это обходится в $300 млн", - сказал Гарибашвили.

Глава грузинского правительства добавил, что Грузия поддерживает идею того, чтобы Европа стала территорией с нулевыми выбросами. С учетом этого республика приняла долгосрочную стратегию, которая касается малого количества эмиссий.

COP28 продлится до 12 декабря. В конференции принимают участие лидеры более 140 государств и свыше 70 тыс. делегатов из разных стран, включая представителей крупного бизнеса и неправительственных организаций, а также исследователей, экспертов и журналистов. Российскую делегацию возглавляет спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев.