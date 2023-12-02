Еврокомиссар прогнозирует готовность Украины к переговорам о вступлении в ЕС в декабре

По мнению Веры Юровой, "двери в ЕС для Украины следует открывать постепенно"

ПАРИЖ, 2 декабря. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) хочет ускорить процедуру одобрения начала переговоров о вступлении Украины в ЕС и считает, что киевские власти смогут выполнить все требования уже к саммиту в середине декабря. Об этом заявила заместитель главы Еврокомиссии Вера Юрова в интервью газете Le Monde.

"Давайте не будем ждать до марта. Когда Еврокомиссия внесла это предложение в ноябре, мы думали, что Киеву понадобится еще несколько месяцев, чтобы соответствовать критериям, установленным ЕС", - сказала она, комментируя озвученные ЕК 8 ноября сроки из доклада о прогрессе стран, претендующих на прием в Евросоюз. Согласно ему, на саммите в середине декабря предлагалось достичь "политического соглашения" об их приеме и после новой оценки в марте 2024 года приступить к переговорам об их вступлении в ЕС, если будут выполнены все условия.

"Я только что вернулась из Киева, и, судя по тому, что я увидела, еще многое предстоит сделать в плане борьбы с коррупцией и защиты меньшинств. Однако Украина полна решимости и будет готова к середине декабря. Через две недели Еврокомиссия сообщит европейским лидерам, что Украина отвечает всем условиям для безотлагательного начала переговоров о вступлении", - сказала еврокомиссар.

По мнению Юровой, "двери в ЕС для Украины следует открывать постепенно" и "делать конкретные вещи" в сфере технологий, энергетики и инфраструктуры, прежде чем страну примут в ряды ЕС. В то же время она уточнила, что в долгосрочной перспективе Киеву еще предстоит одержать победу в конфликте. Также она признала, что "стратегические дебаты о будущем Украины", о которых говорил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, необходимы, поскольку странам ЕС "непросто убедить своих граждан в том, что Киеву нужно помогать в военном и финансовом плане".

В начале октября глава Евросовета Шарль Мишель предлагал странам ЕС взять на себя политическое обязательство принять Украину в ЕС к 2030 году, однако это предложение не получило никакой поддержки. И если в феврале этого года, еще до провального контрнаступления ВСУ, Юрова утверждала, что темпы реформ на Украине позволяют говорить о возможности ее вступления в ЕС уже в 2026 году, то 8 ноября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, отвечая на вопрос о вступлении Украины в ЕС хотя бы к 2030 году, заявила, что этот процесс "не зафиксирован в датах".