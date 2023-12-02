В КНДР считают, что санкции за нарушение Устава ООН следует накладывать на США

По словам официального представителя МИД республики, Соединенные Штаты вместе с "сателлитами" в лице Австралии, Республики Корея и Японии пошли на враждебные меры, посягающие на суверенитет КНДР

СЕУЛ, 2 декабря. /ТАСС/. Международные санкции должны быть наложены на США за нарушение Устава ООН, а не на КНДР, которая воспользовалось правом суверенного государства при запуске спутника. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД КНДР, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи.

По его словам, США вместе с "сателлитами" в лице Австралии, Республики Корея и Японии пошли на враждебные меры, посягающие на суверенитет, "несправедливо придравшись к реализации законного и суверенного права" КНДР. "Однако очевидно, что санкциям должна подвергнуться не КНДР, которая воспользовалась своим естественным правом, а США и приспешники, которые хотят лишить законных прав суверенные государства, нарушая международные нормы, в том числе Устав ООН", - сказано в заявлении.

США следует признать за КНДР право на освоение космоса, которым обладают все члены ООН, и не вмешиваться. "Это было бы правильным решением, которое хоть немного уменьшило бы внешнеполитический кризис для США", - заявили в МИД КНДР.

21 ноября КНДР запустила свой первый разведывательный спутник.