В КНДР заявили, что санкции США не повлияют на страну и ее действия

МИД республики сообщил, что совместно с профильными организациями "объявляет о применении ответных мер в отношении лиц и организаций США и их сателлитов, связанных с планированием и исполнением санкций против КНДР"

СЕУЛ, 2 декабря. /ТАСС/. Санкции США и их "сателлитов" не повлияют на КНДР и ее действия в будущем. Пхеньян примет ответные меры. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД КНДР, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи.

"Незаконные санкционные игрища США и их сателлитов - всего лишь успокоительное для "беспокойства и тревоги" из-за разрушающегося с каждым днем порядка с гегемоном в лице США. Ни сейчас, ни в будущем они не будут иметь никакого практического влияния на реализацию наших законных прав". - говорится в заявлении.

В МИД КНДР заявили, что санкции США незаконны и что они нарушат международные нормы, включая Устав ООН. Именно санкционная политика подрывает справедливость на международной арене. "Сегодня, когда США считаются олицетворением зла и несправедливости, критика и санкции с их стороны, напротив, говорят о справедливости курса КНДР и силе страны", - считают в Пхеньяне.

С целью защиты суверенитета и интересов КНДР от посягательств "враждебных сил", обеспечения мира и безопасности, Министерство иностранных дел КНДР совместно с профильными организациями "объявляет о применении ответных мер в отношении лиц и организаций США и их сателлитов, связанных с планированием и исполнением санкций против КНДР".

21 ноября КНДР запустила первый разведывательный спутник. Австралия, Республика Корея, США и Япония ввели санкции против КНДР.