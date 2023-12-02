Париж выделит €100 млн в фонд ООН по возмещению ущерба от изменений климата

Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил, что фонд "позволяет помогать странам с низкими и средними доходами, когда они сталкиваются с серьезными климатическими рисками"

ПАРИЖ, 2 декабря. /ТАСС/. Франция намерена выделить до €100 млн в недавно созданный фонд ООН для возмещения потерь и ущерба от изменения климата развивающимся государствам. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-28) в Дубае.

"В рамках этой конференции мы также согласовали создание фонда по возмещению убытков и ущерба. Он позволяет помогать странам с низкими и средними доходами, когда они сталкиваются с серьезными климатическими рисками. Франция обязалась инвестировать до €100 млн", - сказал Макрон.

В четверг страны, участвующие в работе саммита COP-28, одобрили соглашение о создании фонда для возмещения потерь и ущерба от изменения климата развивающимся государствам. Оно предусматривает разработку специального финансового механизма, который поможет уязвимым странам справиться с ущербом от последствий климатических изменений.

За первые дни работы конференции внести средства в фонд пообещали несколько стран, в том числе Германия ($100 млн), Италия ($200 млн) и ОАЭ ($100 млн). Делегация Евросоюза заявила о намерении выделять в фонд 225 млн евро ($245,93 млн) ежегодно.

COP-28 продлится до 12 декабря. В конференции принимают участие лидеры более 140 государств и свыше 70 тыс. делегатов из разных стран, включая представителей крупного бизнеса и неправительственных организаций, а также исследователей, экспертов и журналистов. Российскую делегацию возглавляет спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев.