AFP: Буркина-Фасо и Нигер заявили о выходе из всех органов "сахельской пятерки"

По мнению стран, организация "с трудом достигает своих целей"

ПРЕТОРИЯ, 2 декабря. /ТАСС/. Буркина-Фасо и Нигер заявили, что приняли решение о выходе из Сахельской группы пяти. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на совместное заявление.

Обе страны "приняли суверенное решение о выходе Буркина-Фасо и Нигера из всех органов Сахельской группы пяти (G5), включая совместные силы, начиная с 29 ноября", цитирует AFP заявление.

Как отмечают стороны, организация, которая намеревалась сделать Сахель "зоной безопасности и развития", "с трудом достигает своих целей".

Как сообщает агентство, в мае 2022 года Мали объявила о выходе из всех структур "Сахельской пятерки", в которую, помимо этой страны, входили также Нигер, Буркина-Фасо, Мавритания и Чад.

26 июля группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении от власти президента Нигера. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Тчиани. После переворота ECOWAS ввело санкции против Нигера, а также рассматривало возможность военной интервенции против этой страны.