Армия Израиля сообщила о нанесении нового авиаудара по целям "Хезболлах" в Ливане

В армии заявили, что в районе приграничной полосы был зафиксировано несколько обстрелов с ливанской стороны

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 декабря. /ТАСС/. Израильские ВВС нанесли новый авиаудар по объектам шиитской организации "Хезболлах" в Ливане. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Истребители ВВС [Израиля] недавно атаковали ряд террористических объектов, используемых террористической организацией "Хезболлах" на территории Ливана", - говорится в сообщении.

Кроме того, добавили в армии, в районе приграничной полосы был зафиксировано несколько обстрелов со стороны Ливана, Армия обороны Израиля в ответ открыла артиллерийский огонь по источникам обстрелов.