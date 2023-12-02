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Военная операция на Украине

Итальянский ветеран назвал ситуацию на Украине поражением США и провалом планов по РФ

Фабио Филомени считает, что Соединенные Штаты и Европа должны думать о дипломатическом решении

РИМ, 2 декабря. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Нынешняя ситуация на Украине стала ярким свидетельством очередного поражения США. Такое мнение разделяет итальянский подполковник в отставке, автор книги "Умереть за НАТО" Фабио Филомени, который считает, что все планы США по подрыву РФ через "заказную войну" на Украине провалились.

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"Главный компонент - США, конфликт на Украине - война на заказ, поэтому первые заинтересованные в ней - США. Многое в дальнейшем развитии будет зависеть от американских президентских выборов в следующем году. Можно надеяться, учитывая общую ситуацию и то, что начался второй конфликт на Ближнем Востоке, что международное сообщество, пресловутый Запад, начнет менять свои позиции и подходы. Главным образом начали появляться сомнения в догме [президента Украины Владимира] Зеленского, что нельзя вести переговоры до тех пор, пока Россия не будет повержена. США и Европа должны думать о дипломатическом решении", - сказал бывший военный в беседе с корреспондентом ТАСС.

"В военном смысле все находится в состоянии застоя, контрнаступления фактически не получилось", - констатировал собеседник агентства. По его мнению, причина в сочетании нескольких факторов, один из них - нехватка подготовки. "Солдаты не получаются от удара в ладоши, для использования нового оружия необходимы подготовка и обучение, подготовка требует не только денежных затрат, но и энергетических ресурсов, психологического тренинга", - пояснил он.

"Для США украинская ситуация очередное поражение, НАТО провалилась в Афганистане, Ливии, во многих районах", - продолжил он. В своей книге "Умереть за НАТО", вышедшей год назад, он говорит, что НАТО - это пережиток прошлого. По его убеждению, после падения Берлинской стены НАТО изменила назначение, после распада Варшавского договора альянс, созданный в противовес, тоже должен был быть распущен, полагает он. "Но все связано с производством и продажей оружия, что влияет на экономику США, это поддерживает сильное лобби, поэтому конфликты необходимы", - сказал Филомени, который служил в специальных войсках, участвовал в миссиях на территории бывшей Югославии, в Сомали и Ираке.

Филомени наряду с другими экспертами принял участие в семинаре "Безопасность и небезопасность Европы? В поисках утраченной стабильности", организованном Центром исследований "Евразия - Средиземноморье" совместно с ассоциацией Polis Etica. Главным выводом семинара стало утверждение об ошибочности западной стратегии, приведшей к нынешнему хаосу. 

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