Боевое крыло ХАМАС взяло на себя ответственность за обстрел Тель-Авива и Ашкелона

Согласно заявлению группировки, удары по израильской территории нанесены "в ответ на убийство мирного гражданского населения в секторе Газа"

РАБАТ, 2 декабря. /ТАСС/. Боевое крыло палестинского движения ХАМАС - "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - заявило об обстреле израильских городов Тель-Авив и Ашкелон, а также населенного пункта (кибуца) Киссуфим, расположенного вблизи границы с сектором Газа. Об этом говорится в коммюнике, опубликованном в Telegram-канале группировки.

В нем отмечается, что удары по израильской территории нанесены "в ответ на убийство мирного гражданского населения в секторе Газа".

Также "Бригады Иззэддина аль-Кассама" утверждают, что обстреляли скопления израильских войск в районах Ат-Тавам и Дейр-эль-Балах (в секторе Газа).

Бойцы ХАМАС, как отмечается в сообщении, обстреляли командный и разведывательный пункт израильских военных, находящийся в здании близ города Бейт-Ханун (на северо-востоке сектора Газа).

Утром 1 декабря Армия обороны Израиля обвинила палестинское движение ХАМАС в нарушении перемирия и объявила, что возобновляет боевые действия в секторе Газа.