В нескольких городах ФРГ тысячи людей приняли участие в пропалестинских демонстрациях

В Берлине около 2 тыс. активистов прошли через центральные районы города

БЕРЛИН, 2 декабря. /ТАСС/. Несколько тысяч человек приняли участие в пропалестинских демонстрациях в нескольких городах Германии. В Берлине около 2 тыс. активистов прошли маршем через несколько центральных районов города.

Как передает корреспондент ТАСС, шествие проходило под лозунгом "Остановим геноцид в Газе". Манифестанты несли в руках палестинские флаги, держали плакаты и транспаранты в поддержку Палестины, выкрикивали пропалестинские лозунги. Несколько человек были задержаны сотрудниками полиции для установления личности. По данным правоохранителей, вторая демонстрация под лозунгом "Солидарность с Палестиной", начавшаяся в берлинском районе Кройцберг, прошла без происшествий. По оценкам полиции, в ней приняли участие 430 человек. Первоначально ожидалось, что на акцию придут порядка 3 тыс. участников.

Демонстрация под лозунгом "Солидарность с народом Палестины" прошла также в Гамбурге. Сначала полиция говорила примерно о 350 участниках. По данным агентства DPA, на манифестации присутствовали примерно 1 тыс. человек. Никаких инцидентов, как отметили стражи порядка, зарегистрировано не было. В земле Северный Рейн-Вестфалия люди вышли на улицы для участия в нескольких небольших пропалестинских демонстрациях. В Дюссельдорфе в такой акции приняли участие около 200 человек. Митинги также были запланированы в Кёльне, Билефельде и Дортмунде.

8 октября канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия будет тщательнее охранять израильские государственные объекты, еврейские культурные и религиозные учреждения на своей территории.