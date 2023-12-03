СМИ: на севере Пакистана при вооруженном нападении погибли не менее 11 человек

По информации газеты Dawn, еще 25 граждан получили ранения

ИСЛАМАБАД, 3 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 11 человек погибли, еще 25 получили ранения в результате вооруженного нападения на пассажирский автобус в регионе Гилгит-Балтистан на севере Пакистана. Об этом сообщила газета Dawn.

По словам заместителя главы округа Диамер Арифа Ахмада, инцидент произошел 2 декабря в районе города Чилас. Неизвестные обстреляли пассажирский автобус и следовавший встречным курсом грузовик, в связи с чем произошло столкновение двух транспортных средств. Военнослужащие армии Пакистана, сопровождавшие автобус, также оказались под огнем. В числе погибших девять гражданских.

Ни одна из действующих в стране террористических группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.