СМИ: война между КНДР и Республикой Кореей стала вопросом времени

По словам военного обозревателя из КНДР, Сеул из внутриполитических соображений проводит враждебную по отношению к Пхеньяну политику

СЕУЛ, 3 декабря. /ТАСС/. Столкновения и война на Корейском полуострове стали вопросом времени после того, как соглашение о снижении напряженности в военной сфере между КНДР и Республикой Корея перестало соблюдаться. Об этом говорится в статье военного обозревателя из КНДР, опубликованной Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

По словам эксперта, нынешнее руководство Южной Кореи из внутриполитических соображений проводит враждебную по отношению к КНДР политику и ждало предлога, чтобы отказаться от соглашения, которое служило механизмом по предотвращению случайных столкновений. Этим предлогом, по мнению комментатора, стал законный запуск разведывательного спутника КНДР 21 ноября. Он указал, что на границе КНДР и Южной Кореи сосредоточены большие силы, которые ведут "наиболее напряженное противостояние в мире". Теперь же буферные зоны "полностью ликвидированы".

"Теперь физическое столкновение и война на Корейском полуострове стали вопросом времени, а не вероятности", - считает автор. Он подчеркнул, что в Пхеньяне южнокорейскую армию своим противником не считают. "Если военные и политические гангстеры "Республики Корея" осмелятся совершить неразумную военную провокацию, мы подавим эту провокацию немедленными и мощными мерами", - говорится в статье.

Сложившаяся ситуация показала, что руководство народной республики выбрало верный курс, укрепляя ядерные силы и проводя модернизацию армии, считает обозреватель. "Провокаторы обязательно дорого поплатятся за полное аннулирование соглашения в военной сфере между Севером и Югом", - подчеркивает он.

Нарушения со стороны Сеула

Эксперт также указал, что соглашение о снижении напряженности не запрещало запуск разведывательного спутника, и напомнил, что Южная Корея недавно запустила свой аппарат с помощью США. По его мнению, президент Республики Корея Юн Сок Ёль с момента прихода к власти показывал, что не желает соблюдать договоренности. "У нас достаточно разных улик, доказывающих факты грубого нарушения врагами соглашения в военной сфере между Севером и Югом", - отметил комментатор.

По его информации, южнокорейская сторона с января по октябрь нынешнего года более 3 200 раз "совершила провокацию при помощи громкоговорителей на переднем крае". Более 1 270 раз был осуществлен незаконный вход в территориальные воды КНДР, а разведывательная авиация появлялась в воздушном пространстве более 150 раз. Обозреватель также предположил, что частичная приостановка соглашения со стороны Сеула была связана с намерением начать распространять агитационные материалы на территории КНДР с помощью беспилотных аппаратов.

"Гнусный замысел"

1 сентября в Южной Корее было создано командование по операциям беспилотников, которому поручены не только задачи по наблюдению, разведке, радиоэлектронной борьбе, но и проведение операций по психологическому воздействию. "Еще одно гнусное намерение своры предателя Юн Сок Ёля состоит в том, чтобы спровоцировать шокирующий инцидент вблизи военной демаркационной линии, вызвать наш военный ответ и найти выход из серьезного кризиса правления", - полагает аналитик.

21 ноября КНДР запустила разведывательный спутник. В ответ Республика Корея объявила о частичном приостановлении действия межкорейского соглашения - мера устанавливала бесполетные зоны. Как отмечает комментатор, она также касалась БПЛА. В ответ Министерство обороны КНДР заявило, что больше не считает себя связанным соглашением.