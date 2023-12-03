Форум мировых СМИ в Южном Китае призвал к укреплению доверия и сотрудничеству

Как отметил генеральный директор информагентства Xinhua Фу Хуа, средства массовой информации играют незаменимую роль в деле глобального развития

ГУАНЧЖОУ, 3 декабря. /ТАСС/. Пятый Всемирный медиасаммит, тема которого заявлена как "Укрепление доверия в мире, продвижение развития СМИ", открылся в Гуанчжоу (провинция Гуандун, Южный Китай). Информационное агентство Xinhua выступило организатором мероприятия, в котором принимают участие представители 197 СМИ из 101 страны. Делегацию ТАСС возглавляет первый заместитель генерального директора Михаил Гусман.

"Совместными усилиями ведущие мировые медиа могут открыть для себя новые перспективы", - заявил на открытии форума генеральный директор Xinhua Фу Хуа. За почти 15 лет с момента основания Всемирный медиасаммит стал авторитетной площадкой для сотрудничества мировых СМИ, отметил он.

СМИ играют незаменимую роль в деле глобального развития, сказал в своем выступлении заместитель заведующего Отделом пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ху Хэпин. "Новые технологии, такие как искусственный интеллект, виртуальная реальность и облачные вычисления, принесли с собой уникальные возможности, но также и новые вызовы. СМИ как никогда нуждаются в диалоге для разрешения кризисных ситуаций", - добавил он.

Первоочередные задачи в сложное время

"Наш мир переживает сложное время, поэтому поиск совместных решений и укрепление доверия - первоочередные задачи для СМИ", - заявил Гусман. Он напомнил, что в следующем году ТАСС будет отмечать 120-летний юбилей, и пригласил зарубежных коллег принять участие в Медиасаммите БРИКС, который ТАСС организует в 2024 году в России. Гусман также предложил сделать темой следующего Всемирного медиасаммита развитие искусственного интеллекта.

По предложению Гусмана участники Всемирного медиасаммита почтили минутой молчания память журналистов, погибших при исполнении профессионального долга.

На церемонии открытия саммита также выступили руководители ведущих СМИ США, Великобритании, Индии, Японии и ЮАР.

Первый Всемирный медиасаммит состоялся в 2009 году в Пекине, следующий по инициативе ТАСС прошел в 2012 году в Москве, третий саммит проводился в 2016 году в Дохе, четвертый проходил в 2021 году в онлайн-формате. ТАСС входит в президиум саммита.