ЦАХАЛ ударил по объектам радикалов в секторе Газа и ликвидировал пять человек

БПЛА атаковал командные центры и оружейные склады, заявили в армейской пресс-службе

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 декабря. /ТАСС/. Истребители и вертолеты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 3 декабря нанесли удары по объектам радикалов в секторе Газа, включая шахты туннелей и командные центры, кроме того, ударом с беспилотника были убиты пять боевиков палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Ночью истребители и вертолеты ВВС Израиля нанесли удары по террористическим объектам в секторе Газа, включая шахты террористических туннелей, командные центры и оружейные склады. Кроме того, БПЛА ЦАХАЛ уничтожил пять террористов ХАМАС", - говорится в сообщении.

"За истекшие сутки ВМС ЦАХАЛ нанесли удары по объектам террористов ХАМАС и оказали поддержку сухопутным войскам во время их оперативной деятельности [в секторе Газа]", - добавили в пресс-службе.