Правящая партия Индии победила на выборах в трех из четырех ключевых штатов

В южном штате Телангана "Бхаратия джаната парти" получила только 9 мест из 119 необходимых, указано на сайте национального избиркома

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 декабря. /ТАСС/. Правящая в Индии партия "Бхаратия джаната парти" (БДП) завоевала большинство голосов на текущих региональных выборах в трех из четырех ключевых штатов страны. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на официальном сайте избирательной комиссии страны.

БДП получила 52 места из 90 в законодательном собрании штата Чхаттисгарх и 158 из 230 мест в заксобрании штата Мадхья-Прадеш в центральной части страны. В штате Раджастхан на северо-западе Индии БДП завоевала 113 из 199 мест в законодательном органе.

Партии власти не удалось добиться успеха в штате Телангана на юге страны. Там у БДП только 9 мест из 119. Победу одержала оппозиционная партия "Индийский национальный конгресс" (ИНК) - ее представители займут 68 кресел в местном заксобрании.

Как отмечают наблюдатели, текущие региональные выборы отражают настроения избирателей перед предстоящими в Индии через полгода всеобщими выборами.

В нынешнем составе Лок Сабхи (нижняя палата парламента Индии) БДП контролирует абсолютное большинство мест. В мае 2024 года в стране пройдут очередные всеобщие выборы, на которых оппозиционные партии надеются одержать победу и прервать почти 10-летнее правление Нарендры Моди. При этом результаты опросов общественного мнения показывают высокий уровень одобрения работы Моди, а наблюдатели склоняются к тому, что у БДП есть высокие шансы добиться победы в 2024 году.