Таиланд эвакуировал более 80 своих граждан из города Лауккай

Как сообщили в МИД королевства, они направляются на родину

БАНГКОК, 3 декабря. /ТАСС/. Таиланд эвакуировал 83 гражданина из города Лауккай на севере Мьянмы, они покинули страну и направляются на родину. Об этом сообщил МИД королевства.

"Посольство Таиланда в Мьянме в координации с соответствующими учреждениями и дружественными странами успешно оказало помощь очередной группе из 83 таиландцев в эвакуации из города Лауккай вместе с гражданами других стран АСЕАН. Группа благополучно покинула Мьянму и будет доставлена в Таиланд чартерным рейсом авиакомпании Thai Lion Air. Полиция облегчит им процедуру въезда и начнет проверку на предмет торговли людьми через Национальный консультативный механизм, а также проверит на наличие судимостей", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Власти Таиланда с начала ноября начали предпринимать попытки по возвращению на родину более 160 граждан, которые не могли покинуть Мьянму из-за столкновений между правительственными войсками и вооруженными этническими группировками на севере страны вблизи границы с Китаем. Ожесточенные бои завязались в штате Шан. В результате столкновений правительственные войска потеряли контроль над несколькими населенными пунктами, включая пограничный с Китаем город Чиншвехо.

Военные Мьянмы сместили гражданское правительство 1 февраля 2021 года на основании статьи конституции, согласно которой армия является ее основным гарантом. Они заявили о масштабных фальсификациях в пользу Национальной лиги за демократию на парламентских выборах в ноябре 2020 года. По данным правозащитников, за последние два года в Мьянме в результате столкновений погибли более 6 тыс. человек, около 24 тыс. были задержаны.