Рейтинг популярности Левой партии в ФРГ упал до 3%

В случае выборов они не смогли бы пройти в Бундестаг, отметила Bild am Sonntag со ссылкой на институт Insa

БЕРЛИН, 3 декабря. /ТАСС/. Рейтинг популярности Левой партии (ЛП) за несколько дней до официального роспуска фракции ЛП в Бундестаге упал до 3%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологическим институтом Insa по заказу газеты Bild am Sonntag.

Левые потеряли 1 процентный пункт (п. п) по сравнению с предыдущей неделей. Таким образом, они не смогли бы пройти в Бундестаг, если бы выборы проходили сейчас. Первое место занял бы консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов с 30% голосов. На втором месте по-прежнему партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с 22%. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца расположилась на третьем месте с 16% голосов.

"Зеленые" несколько улучшили свои позиции и теперь получили бы 13% (плюс 1 п. п.). За Свободную демократическую партию (СвДП) проголосовали бы лишь 6% избирателей. Таким образом, Социал-демократическая партия Германии, "зеленые" и Свободная демократическая партия - коалиция "Светофор" - вместе набрали бы лишь 35%.

Опрос проводился с 27 ноября по 1 декабря. В нем приняли участие 1 202 человека.

7 ноября глава фракции ЛП в Бундестаге Дитмар Барч сообщил, что она будет распущена после ухода ряда депутатов в другую партию, ее статус как минимум до следующих выборов будет понижен до парламентской группы. Роспуск должен состояться 6 декабря. Ранее о решении покинуть Левую партию объявила известный в ФРГ политик Сара Вагенкнехт. Она собирается основать собственную политическую силу. К новому политическому объединению присоединятся еще минимум девять ее соратников, которые до недавних пор были членами фракции левых.

Таким образом, у ЛП останется в Бундестаге 28 депутатов. Этого будет достаточно лишь для формирования парламентской группы - в таком случае у левых будут ограничены права, а также прекратится финансирование по линии Бундестага.