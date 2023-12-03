Лидер французских "Патриотов" указал на смену риторики СМИ по Украине

По словам Флориана Филиппо, "надо было вести переговоры о мире"

ПАРИЖ, 3 декабря. /ТАСС/. СМИ во Франции полностью изменили риторику о ситуации вокруг Украины. Такое мнение выразил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

"Полная смена нарратива во французских СМИ, тогда как нас оскорбляли на протяжении 18 месяцев за то, что мы осмелились говорить об очевидном поражении [президента Украины Владимира] Зеленского и явной необходимости остановить бойню, прекратить поставки нашего оружия и выделение денег [Киеву]. Надо было вести переговоры о мире", - написал политик.

Ранее Филиппо неоднократно заявлял, что Запад должен прекратить поставлять вооружение Украине и способствовать мирному урегулированию конфликта/