Полиция Украины не подтвердила сведения об избиении депутата Дубинского в СИЗО

Специалисты не провели судебно-медицинская экспертизу, рассказали сторонники парламентария

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Полиция Киева провела проверку после сообщения адвокатов находящегося под арестом по обвинению в государственной измене депутата Александра Дубинского о том, что его избили в СИЗО, и не нашла подтверждения этих сведений. Об этом говорится в заявлении ведомства.

"Полиция проверила сообщение о нанесении телесных повреждений народному депутату в СИЗО. <...> Следственно-оперативная группа полиции Киева прибыла в пенитенциарное учреждение для выяснения обстоятельств происшествия. По результатам проверки судебно-медицинского исследования информация, изложенная в сообщении, не подтвердилась", - говорится в сообщении на странице киевской полиции в Facebook.

В Telegram-канале Дубинского, контроль над которым он передал своим соратникам, в ответ на это заявили, что судебно-медицинская экспертиза не проводилась, так как депутата не разрешили вывезти из СИЗО. При этом его было решено перевести в одиночную камеру с видеонаблюдением.

Накануне адвокаты Дубинского сообщили, что он был избит в СИЗО неизвестными. По их данным, скорая помощь зафиксировала множественные гематомы и подозрение на перелом ребра. Адвокаты заявили, что будут добиваться перевода Дубинского в следственный изолятор Службы безопасности Украины (СБУ), "поскольку кто-то заинтересован в его физическом устранении".

Дело Дубинского

13 ноября СБУ провела обыски по месту жительства депутата, предъявив ему обвинение в госизмене. Поводом для этого стало участие Дубинского в обнародовании аудиозаписей, на которых, как утверждается, зафиксированы разговоры, произошедшие в 2015-2016 годах между Джо Байденом, занимавшим тогда пост вице-президента США, и Петром Порошенко - на тот момент президентом Украины. На записях, предположительно, Байден требует от Порошенко уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, открывшего уголовное дело в отношении фирмы "Бурисма", где работал сын Байдена Хантер.

14 ноября Дубинский был отправлен под арест по этому делу. Против него также выдвинуты обвинения в служебном подлоге и в организации незаконного выезда военнообязанных за границу. Также суд наложил арест на имущество Дубинского в рамках уголовного дела о возможной легализации доходов, полученных преступным путем, и об уклонении от уплаты налогов.

Сам депутат, который активно критикует команду нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, связывает уголовное преследование со своей политической позицией, а также заявляет, что окружение Зеленского хочет замять расследование по материалам опубликованных аудиозаписей. По словам Дубинского, Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак не хотят, чтобы стало известно об их роли в подготовке обнародования этих записей.