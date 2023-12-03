Президент Украины рассмотрит петицию с призывом мобилизовать чиновников и депутатов

Действующие правила нарушают равенство граждан перед конституцией, указал обвиненный в госизмене автор обращения депутат Александр Дубинский

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Петиция к президенту Украины с призывом проведения справедливой мобилизации путем немедленного рассмотрения внесенных в Верховную раду обвиняемым в госизмене депутатом Александром Дубинским законопроектов о привлечении к воинской службе парламентариев и чиновников набрала необходимые для обязательного рассмотрения 25 тыс. голосов. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте украинского лидера.

"Обращаемся к президенту Украины с требованием определить как неотложные проекты законов, которые будут способствовать справедливой мобилизации граждан, в частности народных депутатов и государственных служащих Украины", - говорится в тексте петиции.

Автором обращения к украинскому лидеру выступил депутат Дубинский, ныне обвиняемый в государственной измене и содержащийся под стражей. В тексте он отметил, что существующие сейчас правила, позволяющие государственным чиновникам и депутатам избежать мобилизации, оказывают негативное влияние на социальную напряженность, а также нарушают равенство граждан перед конституцией. Он же в августе внес на рассмотрение в Верховную раду законопроект о мобилизации парламентариев и чиновников.

С февраля прошлого года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти страны делают многое для того, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, последним запретили выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, на улицах и порой в местах скопления людей. В СМИ периодически появляются истории о том, как военкомы применяют силу в отношении граждан при вручении повесток, как под мобилизацию подпадают люди, непригодные к службе по состоянию здоровья, а также о том, как депутаты и чиновники уклоняются от нее и вывозят за границу сыновей призывного возраста.

В сентябре на Украине расширили перечень годных к мобилизации и сократили список медицинских противопоказаний, а в октябре Минобразования направило во все вузы разъяснение, согласно которому студенты могут быть мобилизованы во время академического отпуска. Кроме того, в стране приняли закон, обязывающий встать на учет всех женщин в возрасте от 18 до 60 лет, имеющих специальность врача, стоматолога, акушера, медсестры, фармацевта и провизора.

24 ноября украинский президент анонсировал новый комплексный план проведения мобилизационных мероприятий.