На Западном берегу ЦАХАЛ задержали свыше 30 палестинцев

Среди них восемь человек являются сторонниками ХАМАС, отметили в пресс-службе ведомства

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 декабря. /ТАСС/. Израильские военные в ходе контртеррористических рейдов на Западном берегу реки Иордан задержали в ночь на воскресенье 34 разыскиваемых палестинца, восемь из которых являются сторонниками правящего в секторе Газа движения ХАМАС. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Военнослужащие ЦАХАЛ при поддержке пограничной полиции и Службы общей безопасности (ШАБАК) задержали в ходе контртеррористических операций в различных районах Иудеи и Самарии (израильское обозначение Западного берега - прим. ТАСС) 34 подозреваемых, находившихся в розыске, не менее 8 из которых являются активистами террористической организации ХАМАС", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что рейды проходили, в частности, в крупных палестинских городах Хеврон, Дженин, Наблус и Калькилья на Западном берегу Иордана, в ряде районов они сопровождались столкновениями и стрельбой. Сообщений о ранениях среди израильских военных не поступало, отметили в армейском ведомстве.