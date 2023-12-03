В конгрессе хайнаньских соотечественников приняли участие более 2,3 тыс. человек

Мероприятие проводят под руководством народного правительства провинции Хайнань при поддержке отделов единого фронта хайнаньского и гуандунского парткомов

ХАЙКОУ /Китай/, 3 декабря. /ТАСС/. Свыше 2,3 тыс. человек из 32 стран и регионов приняли участие в XVII конгрессе Всемирной федерации хайнаньских соотечественников. Как сообщила газета "Хайнань жибао", мероприятие прошло в городе Гуанчжоу (административный центр южной провинции Гуандун).

Как уточняет издание, конгресс проводится под руководством народного правительства провинции Хайнань при поддержке отделов единого фронта хайнаньского и гуандунского парткомов. В качестве его организатора выступает Ассоциация дружбы с Хайнанем провинции Гуандун.

Церемония открытия конференции состоялась 3 декабря в первой половине дня. Она проходит под девизом: "Интеграция гаваней - совместное использование новых возможностей".

Конгресс продлится два дня. В его программу вошели несколько мероприятий, в том числе Форум интеграции и развития Хайнаньского порта свободной торговли и Большого залива (Гуандун - Гонконг - Макао), всемирный круглый стол зарубежных соотечественников с Хайнаня, семинар по продвижению глобального инвестиционного сотрудничества. Участники обсудят перспективы и возможности развития самой южной китайской провинции, ее преимущества и благоприятные возможности. Кроме того, состоятся художественная выставка и выступления артистов, посвященные культуре и быту острова.

Согласно статистике, на Тайване, в специальных административных районах КНР (Гонконге и Макао), а также за рубежом (в более чем 50 странах и регионах) проживает свыше 3,9 млн человек, имеющих хайнаньские корни. Многие из них оказывают активную поддержку развитию Хайнаня, содействуют укреплению международных связей и имиджа провинции в мире.