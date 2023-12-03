Президент Венесуэлы первым проголосовал на референдуме по территориальному спору с Гайаной

Николас Мадуро призвал венесуэльцев "выйти на голосование вместе с семьями в этот прекрасный день"

КАРАКАС, 3 декабря. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в 06:00 по местному времени (13:00 мск) первым проголосовал на консультативном референдуме по территориальному спору с Гайаной.

"Я проголосовал с воодушевлением и глубокой любовью, которую каждый из вас почувствует. Вы хотите почувствовать любовь к своей Родине - приходите голосовать в это благословенное воскресенье, 3 декабря", - заявил Мадуро в обращении к гражданам Венесуэлы, которое транслировалось по всем телеканалам страны. "Мощный голос национального единства должен побудить президента Гайаны [Ирфаана Али] вернуться к женевскому соглашению и к механизмам мирных дипломатических переговоров", - заявил президент на состоявшейся на избирательном участке пресс-конференции. Глава государства призвал венесуэльцев "выйти на голосование вместе с семьями в этот прекрасный день".

Большинство из 15 857 избирательных центров и 28 027 избирательных участков, оборудованных современной системой электронного голосования, в 06:00 по местному времени уже начали работу и приняли первых венесуэльцев, которые пришли проголосовать в защиту прав Венесуэлы на спорную с Кооперативной Республикой Гайана территорию Гайаны-Эссекибо. Голосование завершится в 18:00 по местному времени, но избирательные участки продолжат работу, если все желающие не успеют проголосовать.

Референдум призван обеспечить правительству Венесуэлы народную поддержку мирного разрешения территориального конфликта путем прямых мирных переговоров с Гайаной, что предусмотрено женевским соглашением от 1966 года, а также подтвердить законные и исторические права страны на территорию Гайаны-Эссекибо. Власти Гайаны выступили с резким осуждением референдума и обратились к Международному суду ООН с ходатайством отменить его проведение. Однако 1 декабря суд в Гааге отказался вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы и обратился к сторонам с требованием не совершать действий, которые могут обострить ситуацию на спорной территории.

В ходе голосования венесуэльские граждане должны будут ответить на пять вопросов. Они касаются неприемлемого для Венесуэлы арбитражного решения третейского суда 1899 года, женевского соглашения, отражающего требование Венесуэлы признать незаконным это арбитражное решение, непризнания юрисдикции Международного суда ООН для разрешения территориального спора с Гайаной, противодействия незаконному распоряжению Гайаной неделимитированными с Венесуэлой морскими участками.

Пятый вопрос предлагает объявить спорную Гайану-Эссекибо территорией Венесуэлы. Он сформулирован следующим образом: "Согласны ли вы с созданием штата Гайана-Эссекибо и разработкой ускоренного плана комплексного обслуживания нынешнего и будущего населения этой территории, что включает также предоставление гражданства и венесуэльского удостоверения личности в соответствии с женевским соглашением и международным правом и приведет к включению указанного штата в состав венесуэльской территории?"

Агитационная компания под лозунгом "Вся Венесуэла" началась 6 ноября, ее цель - привлечь к участию в референдуме большинство из 20 млн 964 тыс. 124 венесуэльских граждан с правом голоса. Для массовой поддержки позиции правительства по урегулированию территориального спора с Гайаной по всей стране проходили многотысячные митинги с участием партийных лидеров, губернаторов штатов, активистов социальных движений.

Общественный порядок и безопасность в период подготовки и проведения референдума обеспечивают на всей территории южноамериканской страны 356 тыс. военнослужащих и полицейских. В день проведения референдума запрещается ношение огнестрельного оружия, движение большегрузного транспорта, а метро в Каракасе работает бесплатно. С 1 до 4 декабря в Венесуэле введен запрет на продажу алкогольных напитков.

О споре Венесуэлы с Гайаной

Конфликт между Венесуэлой и Гайаной о принадлежности территории площадью 159 500 кв. км к западу от реки Эссекибо, получившей название Гайана-Эссекибо, продолжается уже более 100 лет. Эта территория составляет более двух третей Гайаны, на ней проживают 283 тыс. человек из чуть более 800 тыс. общего населения страны.

Территориальный спор обострился в связи с открытием в 2015 году нефтяных месторождений, содержащих как минимум 10 млрд баррелей нефти, и предоставлением Гайаной концессии компании ExxonMobil на нефтедобычу на шельфе, границы которого не делимитированы. В сентябре еще семь транснациональных компаний, включая China National Offshore Oil Corporation, QatarEnergy и TotalEnergies, получили от правительства Гайаны лицензии на разработку месторождений на морском шельфе.

В ноябре ExxonMobil сообщила о начале нефтедобычи на третьем месторождении (Payara) блока Stabroek площадью 26 800 кв. км, что позволит в 2024 году довести добычу нефти на этом блоке до 620 тыс. баррелей в сутки, а в 2027-м - до 1,2 млн.

В апреле Международный суд ООН признал приемлемым для рассмотрения иска Гайаны к Венесуэле о демаркации границы между ними на основании решения состоявшегося в Париже 1899 года третейского суда, на котором под давлением Великобритании 90% спорной территории было по поддельным картам передано ее колонии - Британской Гайане. Венесуэла, которая признает Гайану-Эссекибо своей законной территорией, считает, что конфликт не подлежит юрисдикции Международного суда ООН, и настаивает на демаркации границ путем прямых переговоров с Гайаной, что предусмотрено женевским соглашением от 1966 года.