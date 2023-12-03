Премьер Баварии призвал прекратить соцвыплаты вновь прибывающим беженцам с Украины

Маркус Зёдер полагает, что для всех остальных пособия должны быть доступны только через пять лет, а не через 18 месяцев

БЕРЛИН, 3 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Баварии, председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер полагает, что необходимо прекратить выплаты социальных пособий прибывающим в страну беженцам с Украины. Об этом пишет журнал Stern.

Политик призвал прекратить соцвыплаты украинским беженцам, которые будут приезжать в будущем. "Было бы неправомерно отменять что-то задним числом [для беженцев с Украины]. Но мы должны изменить курс касательно всех новых случаев", - приводит издание слова Зёдера. "А для всех остальных, кто приедет к нам [из других стран], социальные пособия должны быть доступны только через пять лет, а не через 18 месяцев", - подчеркнул он.

В Баварии, по его словам, просителям убежища могли бы переводить сумму на еду и одежду на банковские карты вместо пособия, выдаваемого наличными деньгами. Подобная мера, по мнению политика, могла бы помочь снизить число беженцев.

Социальное пособие, как пишет Stern, на данный момент получили около 700 тыс. украинцев. Ранее генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеман также призвал пересмотреть эту практику. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что Германия приняла более 1 млн беженцев с Украины, прежде всего женщин и детей.