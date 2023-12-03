Бойцы "Хезболлах" нанесли ракетный удар по израильской РЛС на высотах Шебаа

Среди военных Израиля есть убитые и раненые, заявили представители организации

БЕЙРУТ, 3 декабря. /ТАСС/. Вооруженное крыло шиитской партии "Хезболлах" провело операцию против израильских войск в оккупированном районе так называемых ферм Шебаа на юге Ливана. Об этом говорится в коммюнике формирования, опубликованном в его Telegram-канале.

"Бойцы исламского сопротивления нанесли ракетный удар по израильской радиолокационной станции в районе Рувейсат на высотах Шебаа, объект поражен прямым попаданием", - отмечается в тексте. В нем утверждается, что в рядах противника есть убитые и раненые.

По сведениям телеканала Al-Hadath, по израильским позициям на высотах Шебаа было выпущено восемь управляемых ракет.

Ранее шиитские бойцы обстреляли механизированный патруль вблизи еврейского поселения Бейт-Хилель на севере Галилеи. Пресс-служба армии Израиля сообщила, что осколочные ранения получили несколько солдат.

Катарский телеканал Al Jazeera сообщил о падении минометных снарядов в окрестностях пограничного города Кирьят-Шмона, в результате ранены четверо израильских военнослужащих.

В ответ израильская артиллерия открыла огонь по населенным пунктам на ливанской территории. Под обстрел попали Кфар-Килла, Маркаба, Мейс-эль-Джебель, Мирвахейн, Хоула и Эль-Эдейса. Поступили сведения о материальном уроне, нанесенном в ряде мест жилым постройкам, пострадавших среди мирных граждан нет.