СМИ: в Киеве прошел митинг с требованием демобилизации военнослужащих

В демонстрации в том числе приняли участие родственники военнопленных украинцев с требованием возобновить обмен пленными, пишет издание "Страна"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Митинг в поддержку демобилизации призванных по мобилизации и солдат срочной службы, находящихся в рядах украинских вооруженных сил с начала боевых действий на Украине, прошел в Киеве. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

Демонстрация прошла у здания Киевской городской государственной администрации. В ней также приняли участие родственники военнопленных украинцев с требованием возобновить обмен пленными.

По сообщению украинского издания "Громадское", в субботу в Киеве на площади Независимости также прошел митинг родственников военнослужащих с требованием демобилизации военнослужащих после 18 месяцев службы. В свою очередь издание "Общественное" сообщало об аналогичных митингах в разных частях страны, в частности во Львове, Одессе, Сумах.

Демонстрации с требованием демобилизации военнослужащих в ноябре дважды проходили в Киеве и других регионах. Ранее на сайте президента Украины была размещена петиция с предложением ограничить 18 месяцами срок службы военных, находящихся на передовой. Эта петиция набрала 25 тыс. голосов, необходимых для рассмотрения главой государства. В парламент Украины также внесен законопроект, который устанавливает аналогичные сроки демобилизации, однако он пока не рассмотрен.

С февраля 2022 года на Украине была объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В конце ноября секретарь Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов допустил возможность демобилизации при условии, что для этого будет создана правовая база. При этом украинские власти заявляют о необходимости активизировать мобилизацию в ВСУ. Президент страны в конце ноября объявил, что в скором времени будет представлен новый комплексный план мобилизации.