В МИД Великобритании заявили о намерении убедить США в продолжении помощи Украине

Глава ведомства Дэвид Кэмерон отметил, что страны НАТО обладают мощным экономическим потенциалом, который не используется полностью в вопросе оказания помощи Киеву

ЛОНДОН, 3 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что в ходе своей поездки в Вашингтон на следующей неделе будет убеждать власти США продолжать оказывать Украине военную и финансовую помощь.

"Нам необходимо укреплять свою оборону, держаться рядом со своими самыми сильными друзьями и партнерами и добиваться появления новых союзников. Вот почему на следующей неделе я отправлюсь в Вашингтон, чтобы работать с нашим самым близким и сильным союзником - США. Там ведутся споры о том, насколько активно и как долго нужно помогать Украине. Я знаю, что аргументы в пользу того, что европейская безопасность - это американская безопасность, и в пользу того, что нельзя умиротворять диктаторов, возобладают. Но я хочу заверить их, что мы будем придерживаться выбранного курса и мобилизуем других союзников тоже", - написал Кэмерон в статье, опубликованной в газете The Sun on Sunday.

Он отметил, что страны НАТО обладают мощным экономическим потенциалом, который не используется полностью в вопросе оказания помощи Киеву. "Сложите вместе экономики стран, поддерживающих Украину в борьбе с Россией, и мы превзойдем [РФ] <...> в соотношении 30 к 1", - утверждал глава британского МИД.