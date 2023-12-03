Во Франции предложили создать запасной план открытия Игр-2024 на случай терактов

Заместитель главы столичного региона Иль-де-Франс по вопросам безопасности Фредерик Пешенар заявил, что ситуация в Париже вызывает беспокойство

ПАРИЖ, 3 декабря. /ТАСС/. Ситуация с безопасностью в Париже вызывает беспокойство, необходим запасной план проведения церемонии открытия Олимпиады 2024 года на случай терактов. Об этом заявил заместитель главы столичного региона Иль-де-Франс по вопросам безопасности Фредерик Пешенар в эфире телеканала France Info.

"Необходимо подумать о возможном плане Б, в частности для церемонии открытия Олимпиады на Сене, если террористические акты в нашей стране будут продолжаться", - отметил он, не объяснив, в чем конкретно мог бы заключаться подобный план.

По словам Пешенара, на фоне нападения с ножом в субботу вечером в Париже вопрос обеспечения безопасности во время Игр "вызывает серьезное беспокойство". "Над Олимпиадой нависает ряд рисков, - отметил он. - Они существовали еще до [атаки палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль] 7 октября, но казались более или менее контролируемыми".

Пешенар задался вопросом, будут ли достаточными меры безопасности, принятые правоохранительными органами. "Несомненно, будут задействованы значительные ресурсы, - отметил он. - Но будет ли их достаточно для наблюдения за десятками тысяч людей и сотнями квартир? Министерство внутренних дел и правительство должны принять необходимые решения", - сказал он.

По данным Agence France-Presse, нападение на прохожих в XV округе Парижа в субботу совершил 26-летний француз иранского происхождения Арман Раджабпур-Мияндоаб. Его жертвой стал 24-летний германо-филиппинский турист, умерший от ножевого ранения. Кроме того, злоумышленник напал с молотком на двух других прохожих. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что преступник уже отбывал срок за подготовку нападения в 2016 году и проходил лечение в психиатрическом стационаре. По словам главы ведомства, нападавший сказал полицейским после задержания, что не может смириться с тем, что "мусульмане погибают в Афганистане и Палестине".

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 16 августа 2024 года.