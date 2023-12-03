Президент Мальдив сообщил о соглашении с Индией о выводе ее войск

Мохамед Муиззу также заявил о договоренности с Нью-Дели о создании комитета высокого уровня для решения вопросов, связанных с проектами по развитию

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 декабря. /ТАСС/. Мальдивская республика договорилась с Индией о выводе ее военных из страны. Об этом сообщил президент Мальдив Мохамед Муиззу.

"Правительство Индии согласилось вывести индийских солдат", - сказал президент журналистам. "Мы также договорились создать комитет высокого уровня для решения вопросов, связанных с проектами по развитию", - привела его слова газета The Times of India. По словам Муиззу, эти вопросы он обсудил с индийскими властями в кулуарах 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в ОАЭ. В правительстве Индии это заявление пока не прокомментировали.

Муиззу выиграл президентские выборы в октябре и 17 ноября был приведен к присяге. Одним из его предвыборных обещаний был вывод индийских военных с территории островной республики. Сразу после инаугурации он передал формальный запрос о выводе индийского контингента. По разным данным, на Мальдивах находятся 40-70 индийских военных.

Индия и Мальдивы активно сотрудничают в оборонной сфере с 1988 года, когда индийская армия по запросу президента Момуна Абдулы Гаюма помогла ему справиться с попыткой свержения со стороны группировки "Тигры освобождения "Тамил илама". Как отмечают наблюдатели, это сотрудничество, которое включало обучение, передачу техники и оружия, строительство объектов, пользовалось поддержкой всех политиков Мальдив приблизительно до 2017-2018 годов, когда президент Абдулла Ямин начал развивать экономическое сотрудничество с КНР и когда страна оказалась охвачена политическим кризисом.

В 2018 году после завершения острой фазы кризиса Ямин потребовал частично сократить, но не отменять полностью оборонное сотрудничество двух стран. Причиной этому стала критика действий Ямина со стороны Дели в период политической нестабильности. В ноябре 2018 года после выборов его сменил более положительно настроенный к Дели Ибрагим Мохамед Солих.