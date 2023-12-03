Эстония предупредила выезжающих в РФ о возможном закрытии границы

Такие меры связаны с целью "защитить национальную безопасность и общественный порядок" в стране, в связи с возросшим потоком иностранцев, "не имеющих законного права на въезд в Евросоюз"

ВИЛЬНЮС, 3 декабря. /ТАСС/. Эстония может временно закрыть свой контрольно-пропускной пункт (КПП) на границе с РФ. Об этом говорится на сайте департамента полиции и погранохраны Эстонии.

"Если Эстония будет вынуждена временно закрыть свои пограничные пункты из-за миграционного давления, вы больше не сможете вернуться в Эстонию через этот КПП [в Нарве]", - говорится в сообщении ведомства.

Такие меры связаны с целью "защитить национальную безопасность и общественный порядок" в стране, в связи с возросшим потоком иностранцев, "не имеющих законного права на въезд в Евросоюз".

Как отмечается в сообщении, Эстония следует примеру Финляндии, которая в ночь на 18 ноября закрыла до 18 февраля 2024 года четыре контрольно-пропускных пункта на границе с РФ ("Ваалимаа", "Нуйямаа", "Иматра" и "Ниирала") из-за притока "граждан третьих стран". 22 ноября финское правительство решило до 23 декабря 2023 года закрыть три из оставшихся четырех КПП.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил 27 ноября, что последний работающий контрольно-пропускной пункт на границе с РФ "Рая-Йоосеппи" ("Лотта" со стороны России) также будет закрыт. Представитель пограничной службы страны Матти Сарасмаа уточнил, что железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией сохранится.