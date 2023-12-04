Заместитель госсекретаря США посетит Гватемалу

Хосе Фернандес подчеркнет важность передачи власти в стране избранному президенту Бернардо Аревало

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Заместитель госсекретаря США Хосе Фернандес посетит Гватемалу, чтобы подчеркнуть важность передачи власти в стране избранному президенту Бернардо Аревало. Об этом говорится в заявлении, распространенном в воскресенье пресс-службой американского внешнеполитического ведомства.

Как из него следует, Фернандес, курирующий вопросы обеспечения экономического роста, энергетики и охраны окружающей среды, во время визита в Гватемалу 3-4 декабря "подчеркнет важность мирной демократической передачи власти избранному президенту Аревало для активизации экономического сотрудничества и укрепления стратегического партнерства" между двумя странами.

Фернандес встретится с "коллегами из действующей и будущей администраций, а также лидерами частного сектора". Как говорится в документе, контакты призваны содействовать поддержанию "прозрачной, стабильной и благоприятной деловой среды". По мнению американской стороны, поездка заместителя госсекретаря США в Гватемалу должна "подтвердить неизменную поддержку Соединенными Штатами народа Гватемалы", а также наличие у Вашингтона "общих ценностей" с "Аревало и с будущим правительством".

В Гватемале ранее прошли акции протеста после того, как в начале сентября Аревало сообщил о подготовке его оппонентами плана дестабилизации политической ситуации в республике с целью сорвать его инаугурацию. Позднее он объявил о приостановке процесса передачи власти, так как сотрудники прокуратуры без санкции вскрыли около 160 избирательных урн с бюллетенями. Аревало подал жалобу в Верховный суд Гватемалы с требованием отставки некоторых руководителей прокуратуры и призвал граждан выйти на улицы городов.

Во втором туре президентских выборов, прошедшем 20 августа, Аревало набрал более 2,38 млн голосов. Президент избирается в Гватемале на четыре года без права баллотироваться на новый срок.