В Бундестаге раскритиковали действия Шольца в условиях бюджетного кризиса

Глава комитета парламента ФРГ по европейским делам Антон Хофрайтер также считает, что канцлер Германии представляет опасность для поддержки Украины

БЕРЛИН, 4 декабря. /ТАСС/. Глава комитета Бундестага (парламент ФРГ) по европейским делам Антон Хофрайтер ("зеленые") подверг резкой критике канцлера ФРГ Олафа Шольца (СДПГ) за его действия во время бюджетного кризиса. Канцлер, по его утверждению, также представляет большую опасность для поддержки Украины.

"В правительственном заявлении Олаф Шольц никому не объяснил, что на самом деле произошло. Он дал технические ответы, а не политические. Мне бы хотелось, чтобы Олаф Шольц сказал, что он сожалеет об этом хаосе", - заявил Хофрайтер в интервью журналу Der Spiegel. При этом политик подчеркнул, что Шольц должен извиниться перед гражданами. "Он канцлер, он несет ответственность", - утверждал Хофрайтер.

Ввиду текущих дискуссий между Шольцем, вице-канцлером и главой Минэкономики Робертом Хабеком ("зеленые") и министром финансов Кристианом Линднером (СвДП) по федеральному бюджету на 2024 год, Хофрайтер призвал к большему чувству ответственности. "Я ожидаю, что все трое участников будут честными и четко представят ситуацию, в которой мы сейчас находимся. Речь идет не о внутренних немецких дебатах для гурманов. Мы участвуем в системном соревновании: демократия против автократии, война против мира", - утверждал глава комитета Бундестага.

В то же время он заявил, что глава правительства представляет опасность для поддержки Украины. "Большую угрозу для поддержки Украины представляет канцлер. Он до сих пор не понимает, что когда дело доходит до геополитических вопросов, мы не можем продолжать полагаться на демократическое голосование в США", - резюмировал Хофрайтер.

В правящей коалиции "Светофор" (СДПГ, "зеленые" и СвДП) обсуждают, сколько денег федеральное правительство может потратить в 2024 году. Хабек отменил поездку на 28-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в Дубай и регион, запланированную на вечер понедельника, по просьбе Шольца из-за бюджетного кризиса. Присутствие вице-канцлера в Берлине необходимо для дальнейшего продвижения переговоров по бюджету на 2024 год. Вероятно, они вступают в решающую фазу.