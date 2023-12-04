НОАК заявила, что проход корабля США у отмели Аюнгин нарушил суверенитет КНР

Американское судно Gabrielle Giffords вошло в акваторию вблизи спорных островов Наньша без разрешения правительства республики, сообщил представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Тянь Цзюньли

ПЕКИН, 4 декабря. /ТАСС/. Появление корабля прибрежной зоны Военно-морских сил США Gabrielle Giffords в акватории недалеко от отмели Аюнгин у спорных островов Наньша (Спратли) нарушило суверенитет КНР. Об этом сообщил официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли.

"4 декабря Корабль прибрежной зоны ВМС США Gabrielle Giffords без получения разрешения правительства КНР зашел в акваторию около отмели Аюнгин архипелага Наньша, - говорится в заявлении, опубликованном на странице зоны командования в социальной сети WeChat. - Намеренное нагнетание Соединенными Штатами напряженности в Южно-Китайском море - серьезное нарушение суверенитета и безопасности КНР".

Как уточнил Тянь Цзюньли, своими действиями Вашингтон подрывает стабильность в регионе, "серьезно нарушает международное право и основополагающие нормы международных отношений". Он отметил, что ВМС НОАК приняли предупредительные меры, отслеживая перемещение американского корабля.

"США в полной мере продемонстрировали, что они представляют собой самую большую угрозу миру и стабильности в Южно-Китайском море, - подчеркнул официальный представитель. - Войска [Южной] зоны боевого командования постоянно находятся в состоянии повышенной боеготовности, решительно защищают национальный суверенитет и безопасность, мир и стабильность в регионе Южно-Китайского моря".