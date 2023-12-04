В Аргентине заявили, что избранный лидер может пропустить несколько международных встреч

Советник по внешней политике Диана Мондино отметила, что Хавьер Милей хочет уделить внимание экономическим проблемам государства

БУЭНОС-АЙРЕС, 4 декабря. /ТАСС/. Избранный президент Аргентины Хавьер Милей, вероятно, пропустит часть предстоящих международных встреч, поскольку хочет уделить приоритетное внимание экономическим проблемам страны. Об этом заявила его советник по внешней политике и будущая глава МИД Диана Мондино.

"В ближайшие месяцы запланированы несколько международных встреч. Даже в нормальных условиях сложно принять участие во всех, а учитывая ситуацию, в которой находится экономика Аргентины сейчас, и что с ней будет из-за мер, которые были приняты в прошлом и продолжают действовать, очень вероятно, что Хавьер не сможет на них присутствовать, потому что будет занят тем, на что аргентинское общество выдало ему мандат", - сказала она в интервью телеканалу CNN, которое было показано в эфире 3 декабря.

В то же время Мондино утверждает, что Милей не собирается игнорировать свои обязанности как главы государства во внешней политике. "Мы надеемся, что наш голос будет играть важную роль в сфере международного права. Мы надеемся, что сможем помочь решить проблемы с правами человека во многих других странах. Способ достижения этого необязательно должен быть через конфронтацию", - ответила она на вопрос о будущих отношениях Аргентины с Венесуэлой, Кубой и Никарагуа.

По словам Мондино, команда Милея готова пригласить на его инаугурацию "все международное сообщество". "Мы бы хотели, чтобы они не только были приглашены, но и приехали бы. И мы бы снова пригласили их через четыре года, чтобы показать, как либеральная демократия может привести к росту страны" - сказала она.

19 ноября в Аргентине прошел второй тур президентских выборов. Депутат-либертарианец Милей, выдвигавшийся от правой коалиции "Свобода наступает", одержал победу над министром экономики Серхио Массой. Милей неоднократно заявлял, что не намерен развивать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с политикой руководства этих государств, но в то же время обещал не мешать частному бизнесу вести дела с ними. Он считает Израиль и США приоритетными союзниками Аргентины.