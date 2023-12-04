СМИ: Индия намерена продолжать переговоры с Мальдивами о сохранении в стране своих военных

На Мальдивах находятся около 70 индийских военнослужащих, которые занимаются в основном обслуживанием индийских вертолетов и самолетов

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. Власти Индии опровергли заявление президента Мальдив Мохамеда Муиззу о том, что между странами достигнута договоренность о выводе индийских военных с территории Мальдивской республики. Об этом сообщила газета The Times of India со ссылкой на источники в правительстве.

На Мальдивах находятся около 70 индийских военнослужащих, которые в основном занимаются обслуживанием индийских самолетов и вертолетов. После победы на президентских выборах в октябре Муиззу передал индийским властям официальный запрос о выводе из страны индийского контингента. На днях он обсудил этот вопрос с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в кулуарах 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в ОАЭ, после чего заявил, что индийские власти согласились вывести военных с территории островного государства.

Однако, по данным индийских источников, Моди в ходе встречи с Муиззу подчеркнул важность продолжения присутствия индийских военных в стране в интересах местного населения. "Устойчивая полезность индийского контингента, как это было признано в ходе дискуссий, необходимо рассматривать в правильной перспективе", - цитирует издание слова источника, который заявил также, что переговоры о сохранении присутствия на Мальдивах индийских военных продолжаются.

Индия и Мальдивы активно сотрудничают в оборонной сфере с 1988 года, когда индийская армия по запросу президента Момуна Абдулы Гаюма помогла ему справиться с попыткой свержения со стороны группировки "Тигры освобождения "Тамил илама". Как отмечают наблюдатели, это сотрудничество, которое включало обучение, передачу техники и оружия, строительство объектов, пользовалось поддержкой всех политиков Мальдив приблизительно до 2017-2018 годов, когда президент Абдулла Ямин начал развивать экономическое сотрудничество с КНР и когда страна оказалась охвачена политическим кризисом.

В 2018 году после завершения острой фазы кризиса Ямин потребовал частично сократить, но не отменять полностью оборонное сотрудничество двух стран. Причиной этому стала критика действий Ямина со стороны Дели в период политической нестабильности. В ноябре 2018 года после выборов его сменил более положительно настроенный к Дели Ибрагим Мохамед Солих.

Действующий президент Мальдив Муиззу в своей предвыборной кампании обещал вывести индийских военных с территории островной республики.