Посол Бразилии заявил, что страна доверяет председательству РФ в БРИКС

Оно будет "очень продуктивным и ориентированным на результат", предположил Родриго де Лима Баэна Соарес в беседе с РБК

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Бразилия доверяет российскому председательству в БРИКС в 2024 году, оно будет продуктивным. Об этом заявил в интервью РБК посол Бразилии в Москве Родриго де Лима Баэна Соарес.

"Россия как председатель планирует провести около 200 встреч в различных сферах: экономика, наука, технологии, инновации, культура, спорт. Мы очень доверяем российскому председательству. Я думаю, что оно будет очень продуктивным и ориентированным на результат", - сказал посол.

"Я думаю, что шесть новых членов придадут нашей группе больше энергии и новую динамику. Они - важные страны в своих регионах. Теперь у нас есть Аргентина, которая является нашим главным партнером в Латинской Америке, такие важные энергетические державы, как Саудовская Аравия, Иран, Объединенные Арабские Эмираты", - добавил он.

Дипломат также обратил внимание, что Бразилия разделяет идею создания "более многополярного мира, а также реформы международных институтов, таких как Совет Безопасности ООН, Всемирный банк и Международный валютный фонд (МВФ). "У нас есть консенсус в отношении необходимости выступать за более инклюзивные, более представительные и более эффективные международные институты", - подчеркнул посол.