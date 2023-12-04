Правительство Финляндии устроит прием для детей страны в честь Дня независимости

Мероприятие посетят 532 ребенка из 264 муниципалитетов страны

СТОКГОЛЬМ, 4 декабря. /ТАСС/. Правительство Финляндии в пятый раз устроит прием для детей страны в честь Дня независимости, который отмечается 6 декабря. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Подчеркивается, что на праздник во Дворец правительства пригласят по два ребенка 10-летнего возраста от каждого муниципалитета Финляндии. Премьер-министр Петтери Орпо лично встретит каждого гостя в начале мероприятия, где также будут присутствовать министр финансов Риикка Пурра, науки и культуры Сари Мултала и сельского и лесного хозяйства Сари Эссайя. Тема праздника в этом году - дружба и умение дружить.

Как ожидается, прибудут 532 ребенка из 264 муниципалитетов со всей страны.