FT: помощь ЕС Украине на €50 млрд оказалась под угрозой из-за споров по бюджету

Эти средства необходимы Киеву для поддержания платежеспособности до 2027 года, отметила газета

ЛОНДОН, 4 декабря. /ТАСС/. Разногласия в Евросоюзе по бюджету блока ставят под угрозу предоставление Украине €50 млрд в соответствии с четырехлетней программой помощи, решение по которой должно быть принято на саммите сообщества 14-15 декабря. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на представителей сообщества, участвовавших в соответствующих дискуссиях.

По сведениям издания, государства - члены ЕС "далеки от достижения соглашения по пополнению совместного бюджета блока, включая €50 млрд для Украины, в преддверии брюссельского саммита". По словам одного из чиновников, достичь бюджетного соглашения будет "очень, очень трудно". Эти средства необходимы Киеву для поддержания платежеспособности до 2027 года.

Неспособность одобрить долгосрочное финансирование, а также предложение о выделении Украине военной помощи на €20 млрд в ближайшие четыре года "станут ударом по Киеву после провала его летнего контрнаступления и растущей обеспокоенности по поводу ослабления поддержки Запада", говорится в статье. "Наступает момент истины", - констатировал представитель ЕС.

По оценке FT, финансирование Брюсселем Украины превратилось "в политический футбол в контексте более широких дебатов о бюджетных приоритетах ЕС из-за решения комиссии объединить поддержку Киева в предложении вместе с другими запросами на финансирование для пополнения бюджета в 2021-2027".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил ранее не включать в повестку дня саммита ЕС вопрос о начале переговоров с Украиной о ее вступлении в сообщество. Он пояснил, что Будапешт выступает против подобных переговоров, поскольку считает, что Украина к этому не готова и последствия такого шага не проанализированы.

В 2023 году Еврокомиссия реализует программу макрофинансовой помощи Украине в €18 млрд. 20 июня ЕК призвала страны Евросоюза внести дополнительные взносы в бюджет сообщества на период с 2024 по 2027 год, что необходимо для утверждения программы бюджетной помощи Украине в размере €50 млрд на следующие четыре года. Как сообщил ранее глава Европейского совета Шарль Мишель, на саммите ЕС в конце октября в Брюсселе идею выделения дополнительных бюджетных взносов от стран Евросоюза для Украины заблокировали Бельгия, Венгрия, Словакия и еще несколько государств. Из-за этого долгосрочные программы помощи Украине со стороны ЕС все еще не приняты.