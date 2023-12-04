Си Цзиньпин заявил, что Китай против вмешательства внешних сил в политику Белоруссии

По словам председателя КНР, Китай всегда рассматривал двусторонние отношения в стратегической и долгосрочной перспективе

ПЕКИН, 4 декабря. /ТАСС/. Китайские власти выступают против внешнего вмешательства во внутриполитическую ситуацию в Белоруссии. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко.

"КНР всегда рассматривала китайско-белорусские отношения в стратегической и долгосрочной перспективе. Мы твердо поддерживаем Беларусь в выборе пути развития в соответствии с ее национальной спецификой, выступаем против вмешательства внешних сил в ее внутренние дела", - приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.

Как уточнил председатель КНР, Пекин готов укреплять стратегическое сотрудничество с Минском, "оказывать взаимную поддержку, продвигать прагматическое сотрудничество, продолжать углублять китайско-белорусские отношения".

Си Цзиньпин напомнил, что в конце февраля Лукашенко посетил Китай с государственным визитом, который прошел успешно. "Мы достигли важного консенсуса о продвижении развития двусторонних отношений на высоком уровне, - подчеркнул он. - За последний год политическое доверие между нашими странами окрепло, их международное сотрудничество стало более тесным".