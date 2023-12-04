МИД Китая назвал КНР и Белоруссию "всепогодными партнерами"

Официальный представитель ведомства Ван Вэньбинь сообщил, что стороны поддерживают диалог на всех уровнях

ПЕКИН, 4 декабря. /ТАСС/. Китай и Белоруссия являются "всепогодными стратегическими партнерами" и поддерживают диалог на всех уровнях. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Китай и Белоруссия являются всепогодными стратегическими партнерами. Стороны поддерживают тесный диалог на всех уровнях", - подчеркнул он.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 3-4 декабря находится в Китае с рабочим визитом. В понедельник состоялась его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Стороны обсудили двусторонние отношения, укрепление взаимодействия в рамках международных организаций и украинский кризис.