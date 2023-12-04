Экс-депутат Рады считает возможным новый "майдан" или военный переворот на Украине

Причинами являются назревший кризис в госуправлении, падение рейтинга президента Владимира Зеленского и политическая ситуация на Западе, отметил Олег Царев

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Украину ожидает новый "майдан" или государственный переворот в связи с назревшим кризисом в госуправлении, падением рейтинга президента Владимира Зеленского и политической ситуацией на Западе. Такое мнение высказал в эфире "Россия-24" экс-депутат Верховной рады Олег Царев.

"То, что ситуация в Киеве сейчас очень непростая для Зеленского, это факт: олигархам не нужна война. Чем дольше идет война, тем дешевле их активы. Европейским лидерам, по-видимому, тоже. Санкции, Россия, конфронтация, потеря денег, у США на носу выборы. Сейчас Зеленский остался наедине сам с собой и Великобританией, и то - в Великобритании поменялись лидеры, которые ему давали личные гарантии. И сейчас у него очень непростая ситуация, и, действительно, переворот возможен", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности развития сценария нового "майдана" или военного переворота на Украине .

По словам Царева, ситуацию сейчас публично обсуждают, пытаясь найти для себя личные выгоды, в политических кругах Украины, в частности экс-президент - олигарх Петр Порошенко, конкурент Зеленского на президентских выборах, депутат Верховной рады IX созыва от партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

"Власть может поменяться в результате выборов, что сложно сейчас, потому что рейтинг Зеленского сейчас пока еще достаточно высокий, хотя и меньше рейтинга Залужного. И может быть как военный переворот, так и "майдан". В данном случае "майдан" возможен, но не обязателен. Сейчас военные, ветераны, генералы представляют большую угрозу для Зеленского, чем какие-то народные волнения и политики", - добавил экс-депутат Рады.

Царев отметил, что у Зеленского нет монополии на власть, депутаты Рады остро чувствуют эту ситуацию и подстраиваются под нее. По его мнению, не так важно, будут ли выборы, в результате которых действующего президента снимут, либо он уйдет потом.

"Мне кажется, что сейчас уже поняли все, что Зеленский - это сбитый летчик. Забавная ситуация: недавно выступила жена Зеленского и сказала, что она не хочет, чтобы он шел на второй срок. У нас получается еще один повод не выбираться. Из причин, чтобы не идти на выборы, - низкий рейтинг, нет поддержки в США, нет поддержки среди олигархов, появилась еще одна - жена не пускает", - отметил Царев.