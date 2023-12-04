Глава МИД Ирана посетит Россию 5 декабря

В Москве состоится встреча глав внешнеполитических ведомств прикаспийский государств, передает ISNA

ДУБАЙ, 4 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян планирует посетить Россию для участия во встрече глав МИД стран Каспийского региона во вторник. Об этом сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства исламской республики Насер Канани Чафи.

"Министр иностранных дел Ирана отправится в Россию для участия во встрече глав МИД прикаспийских государств, которая пройдет в Москве во вторник", - приводит агентство ISNA слова официального представителя внешнеполитического ведомства. Он не привел других подробностей.

29 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что встреча глав внешнеполитических ведомств прикаспийских государств пройдет 5 декабря в Москве под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова. На мероприятие приглашены министры иностранных дел Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении. Данное мероприятие, отметила Захарова, запускает новый регулярный министерский диалог в рамках мандата, согласованного в Ашхабаде в июне 2022 года.